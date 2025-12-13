¿Gol de visita es criterio de desempate en una semifinal? Esto dice el reglamento

Luego del empate 1-1 entre Alajuelense y Liberia y el juego entre Cartaginés y Saprissa, la pregunta es: ¿Qué pasa si una semifinal termina con un empate?

La respuesta es: en caso de que una serie de una ida y vuelta finalice igualada, se deben jugar tiempos extra y de ser necesario los penales.

Así queda constatado en el artículo 95 del Reglamento de Competición para la temporada 2025-2026.

Si ambos equipos tienen el mismo número de goles y puntos acumulados al final del tiempo reglamentario del partido de vuelta, el criterio de desempate será determinado de la siguiente manera:

Se jugará una prórroga (dos tiempos de 15 minutos cada uno, con un descanso de 5 minutos al final del tiempo reglamentario, pero no así entre las dos partes de la prórroga.​

﻿﻿﻿Si la prórroga termina empatada se ejecutarán lanzamientos desde el punto de penal, aplicándose para ello el procedimiento establecido por la IFAB.