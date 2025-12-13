¿Gol de visita es criterio de desempate en una semifinal? Esto dice el reglamento
Este es el formato de las semifinales del campeonato nacional.
Luego del empate 1-1 entre Alajuelense y Liberia y el juego entre Cartaginés y Saprissa, la pregunta es: ¿Qué pasa si una semifinal termina con un empate?
La respuesta es: en caso de que una serie de una ida y vuelta finalice igualada, se deben jugar tiempos extra y de ser necesario los penales.
Así queda constatado en el artículo 95 del Reglamento de Competición para la temporada 2025-2026.
Si ambos equipos tienen el mismo número de goles y puntos acumulados al final del tiempo reglamentario del partido de vuelta, el criterio de desempate será determinado de la siguiente manera:
Se jugará una prórroga (dos tiempos de 15 minutos cada uno, con un descanso de 5 minutos al final del tiempo reglamentario, pero no así entre las dos partes de la prórroga.
Si la prórroga termina empatada se ejecutarán lanzamientos desde el punto de penal, aplicándose para ello el procedimiento establecido por la IFAB.