¿Fue penal polémica acción en el Liberia-San Carlos? Esto dice la Comisión de Arbtiraje

La polémica se apoderó del juego entre Liberia y San Carlos (5-1) luego del penal sancionado tras la falta de Yosel Piedra a Abner Hudson.

La Comisión de Arbitraje reveló este miércoles los audios y videos del VAR de la acción. El árbitro Cristopher Ramírez señaló penal tras el análisis de Anthony Bravo en el VAR.

En el análisis suministrado en el video se indica que "el árbitro decide correctamente sancionar penal por una falta imprudente y amonestar al defensor número 6 por evitar la oportunidad manifiesta de marcar un gol con la tentativa de disputar el balón".

Al final, el juego terminó con un contundente triunfo liberiano 5-1 frente a los Toros del Norte y con los dirigidos por Saturnino Cardozo en el cuarto lugar con 21 puntos, superando a la Liga, que se queda quinta con 19 unidades.

Aquí el video del VAR: