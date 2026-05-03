Final de la primera parte: Liberia se marcha con ventaja tras gol de Arévalo

Al finalizar la primera mitad, Liberia mantiene ventaja de 1-0 sobre Saprissa en la segunda semifinal del Torneo de Clausura 2026.

El único tanto fue obra del paraguayo Néstor Thobias Arévalo, quien mandó un gran remate cruzado desde fuera del área y sorprendió a toda la defensa morada para el 1-0 en apenas ocho minutos.

Los liberianos han dominado las situaciones de apremio y han tenido ocupados a los defensores morados.

⏰ 7’ Gol de Nestor Arevalos para Liberia en la semifinal de ida. pic.twitter.com/WMfhCmyLsk — FUTV (@FUTVCR) May 3, 2026

Saprissa, por su parte, apenas ha llegado al arco defendido por Anthony Monreal.

La segunda parte la podrá disfrutar en transmisión de Teletica Radio 91.5 FM y la app de TD MAX.







