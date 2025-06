Fernando Lesme vuelve a Costa Rica con sed de revancha

El paraguayo Fernando Lesme está de regreso en el fútbol tico. Ahora será ficha del Municipal Liberia.

El departamento de prensa de Liberia suministró una entrevista con el jugador y tocó todos estos temas, unido a su salida de Alajuelense.

Pretemporada: Muy cansado, estamos full con la pretemporada, poniéndonos a tono para el inicio del campeonato.



Cardozo: Motiva mucho el estar acá, el escuchar sus indicaciones, su enseñanza, motiva mucho a uno a poder mejorar más cada día.



Aspiraciones: Yo creo que es un Lesme más maduro, con más ganas, con sed de revancha vamos a decirle, la última vez que estuve acá, no la pasé muy bien. Ahora creo yo que los compañeros me han recibido muy bien, la directiva también. Muy feliz, muy motivado y con ganas de jugar.



¿Qué fue lo que pasó en esa última etapa?: Prefiero no entrar en polémica ni nada, pero nada más eso.



Grupo de Liberia: La verdad que me recibieron muy bien, te puedo decir que hablo con todos, se llevan muy bien todos, no hay 'grupismo', la verdad que es un plantel excelente. Creo yo que el cuerpo técnico también influye mucho en eso, que no haya grupitos y demás.

La verdad que muy contento de estar en un grupo así.



Fútbol europeo: El fútbol europeo es top, es otra cosa, te enseña muchas cosas, aprendes mucho más en la parte técnica, mejoras mucho en la parte física también. El fútbol paraguayo es parecido al tico también, mucho físico, es muy parecido al fútbol tico.

Volver: Más que nada el profe Pepe influyó mucho en mi vuelta acá y también que este es mi segundo va, vamos a decirle.