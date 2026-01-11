Fabrizio Ronchetti: “Fuimos en busca de jugadores que nos pudieran dar otra versatilidad”

Liberia fue la sorpresa del Apertura 2025. Los guanacastecos alcanzaron las semifinales y elevaron las expectativas para este Clausura 2026.

Sobre estos retos, la planilla y la relación con la afición habló el asistente técnico Fabrizio Ronchetti.

Idea de juego e intensidad

“La intensidad y la dinámica, que no se pierdan, sostenerlas la mayor parte del partido, y seguimos con esa misma idea”.

Refuerzos y versatilidad táctica

“Fuimos en busca de jugadores que nos pudieran dar otra versatilidad para manejar otro sistema, manejar más recursos dentro de la cancha que nos sirvan para montar diferentes estrategias”.

“En muchos partidos buscábamos alguna solución que no encontrábamos con los jugadores que teníamos, y ahora creo que con estos jugadores que llegaron a complementar lo que tenemos sí podemos buscar más recursos”.

Balance del torneo anterior

“No es normal que nosotros hayamos conseguido ingresar en semifinales y cumplir con ser los mejores en minutos sub-21. Son muchas cosas que para el club fueron muy positivas, estamos muy ilusionados y esperamos por lo menos repetir”.

Respaldo de la afición

“Obviamente la gente se contagia cuando ve un equipo que le va bien”.

“Es normal que la gente se motive y acompañe al equipo cuando el equipo está bien, cuando ve que hay un esfuerzo de la parte directiva, cuando ve que el cuerpo técnico intenta, trabaja y busca, cuando ve que los jugadores se comprometen y levantan su nivel”.

“Estamos muy agradecidos porque desde Segunda nos viene acompañando una barra muy importante y ahora se está sumando cada vez más. Ojalá podamos seguir por la misma línea, dándoles resultados a ellos y que ellos acompañen”.