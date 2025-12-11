Esta Liga tiene aura: Alajuelense saca agónico empate en Liberia

Qué aura tiene esta Liga. Luego de un partido muy difícil, casi que con la derrota en la mano, el jugador Alejandro Bran se sacó del bolsillo un golazo al 90+7', para irse de Liberia con un 1-1 en la semifinal.

El volante rojinegro aprovechó un espacio que le quedó y desde fuera del área concretó un verdadero golazo para quitarle la sonrisa a los liberianos.

Eso sí, Liberia demostró la noche de este miércoles que no entró a semifinales solo a participar, sino a competir. El equipo aprovechó su localía en el estadio Edgardo Baltodano Briceño y puso a sufrir a la favorita Liga.

A los de casa se les vio más deseos, más garra en los segundos balones y más picardía en el mano a mano.

Un penal cobrado por el paraguayo Fernando Lesme adelantó a los liberianos a los 12 minutos, luego de que Guillermo Villalobos le hiciera una falta al atacante dentro del área.

Desde el inicio del juego, el cuadro local tomó protagonismo con Keysher Fuller y Lesme. Por su parte, los manudos encontraron en su portero Bayron Mora su mejor jugador.

Mora le detuvo dos mano a mano a Fuller. De no haber sido por sus buenas actuaciones, el resultado pudo ser mayor.

El fútbol siempre se dice que no es de merecimientos y en este caso no fue la excepción. El equipo del técnico paraguayo José Saturnino Cardozo por poco se lleva una victoria, pero la Liga atenía otros planes.

Ahora, con este 1-1 todo se definirá este sábado a las 8 p. m. en el estadio Morera Soto.