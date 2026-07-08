Esta es la información más actualizada sobre el caso de Liberia

El vicepresidente de la Fedefútbol y presidente de la Liga de Ascenso, Sergio Hidalgo, actualizó la situación de Liberia, ya que este miércoles se reúne el Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol para conocer el caso y dar respuesta a las dudas que existen sobre la cantidad de equipos que disputarán el Apertura 2026.

En entrevista con Teletica Deportes Radio, Hidalgo explicó varios temas. Presentamos un resumen de la conversación.

¿Qué documentos presentó Liberia al inicio de la semana?

Oficialmente no lo conocen y será un tema que se analizará en la sesión del Comité Ejecutivo, donde revisarán el informe del Departamento Legal y del Comité de Licencias.

¿Qué sucede si Liberia no presentó una apelación?

“Sería un camino más corto”, aseguró Hidalgo al explicar que los siguientes pasos dependen de lo que se conozca este miércoles.

¿Cuál es el camino de la Liga de Ascenso si Liberia no presentó una apelación?

Hidalgo señaló que en la Liga de Ascenso tienen claro quién fue el campeón y el subcampeón, que el torneo ya terminó y que las normas corresponden al campeonato 2025-26. Considera que no les corresponde tomar decisiones adicionales y que lo que venga en adelante será responsabilidad de la Fedefútbol.

Asegura que han recibido asesoría de FIFA y Concacaf

¿Qué le ha dicho Concacaf a la Fedefútbol sobre el tema?

Explicó que no pueden adelantar criterio, pero que existe una ruta de trabajo con varias opciones.

¿Se va a atrasar el inicio del Apertura 2026?

Como presidente de la Liga de Ascenso, aseguró que el torneo iniciaría a tiempo, incluso si hubiera un repechaje para definir un equipo adicional. Añadió que se le podría dar tiempo adicional al club que ocupe la décima casilla para que no se le programen los primeros partidos y posteriormente se repongan esas fechas.

¿Puede Liberia jugar en la Segunda División?

Hidalgo explicó que el equipo puede realizar el trámite para obtener la licencia de la Liga de Ascenso.

¿Cómo sería un posible repechaje?

Este es un tema que se manejará en la reunión del Comité Ejecutivo de este miércoles.

¿Se define el tema hoy?

Hidalgo aseguró que sí.



