Esta es la historia detrás del interés de Saprissa por Randy Ramírez

Es el futbolista del momento en el arranque del Torneo de Apertura 2025 al concretar cuatro goles con el líder invicto, el Municipal Liberia.

Randy Ramírez le anotó un doblete al Saprissa en el empate de este domingo en el Edgardo Baltodano Briceño.

Pero la polémica surgió tras el juego, pues tanto el futbolista como su representante José Luis Rodríguez de Fútbol Consultans revelaron que el Saprissa estuvo en conversaciones por hacerse de sus servicios.

Pero, ¿Qué tan cerca estuvo el Saprissa de hacerse los servicios del joven futbolista?

Según reveló Rodríguez, los morados sí tuvieron conversaciones, pero al final desistieron de sus servicios.

“No, oferta real nunca hubo, fue descartado por parte del cuerpo técnico debido a que tenían dudas si podía sumaría minutos en Saprissa; debido al plantel que tenía el club, no lo veían ganándole el puesto a los extremos que tiene hoy Saprissa”, indicó Rodríguez.

Por su parte, Mónica Malavassi, presidenta del club Fútbol Consultans, explicó que incluso el club veía con buenos ojos el arribo de Ramírez a Tibás.

“Si hubo una conversación con José Luis Rodríguez y Sergio Gila del Saprissa, más que el equipo llegó lejos en la Liga de Ascenso y hubo mucha más exposición, entonces si hubo conversaciones con su representante y a lo interno lo veíamos con buenos ojos y no se concretó. Liberia si puso en firme una oferta y tienen un gran entrenador como lo es José Saturnino Cardozo y es un jugador de 21 años y aunque ya está formado, el perfil de Liberia y del técnico paraguayo le vienen bien”, mencionó Malavassi.

La jerarca de Consultans explicó que de momento tampoco ha llegado alguna oferta en concreto para hacerse con la ficha del futbolista, por lo que solo está concentrado en su trabajo con los liberianos.

Por su parte, Paulo Wanchope, técnico del Saprissa, mencionó que al futbolista lo tenían monitoreado y desmintió que fuera cierto eso de que se descartó por su biotipo.

“La historia empieza con una llamada de Luis Fernando Fallas. Nosotros siempre hablamos de los jugadores que destacan o que están destacando tanto en la Primera División como en la Liga de Ascenso. Ahí fue donde yo empecé a ver los partidos de las etapas finales de Fútbol Consultans y efectivamente sí llamó la atención y ahí inmediatamente pasé el informe y hablé con Sergio (Gila) y toda la gente que está al interno de la institución y nada más, ahí ya me desentendí porque, pues, no soy el que lleva todas las negociaciones y todo, pero sí nos llamó la atención”, mencionó en entrevista con Teletica.com.

Además, añadió que “Él (Ramírez) tiene un biotipo interesante, Ramírez, es rápido, es potente, es encarador, es muy técnico. Tiene un biotipo interesante para jugar de extremos y de hecho así lo hace”.

El propio jugador confirmó que Saprissa lo contactó.

“Sí, mi representante me habló y me dijo que tuvo una conversación ahí, pero que no se dio, pero ahora estoy feliz acá en el Municipal Liberia y al final no sé por qué no se dio”, concluyó.

Lo cierto es que tal y como lo expresó su madre Grettel Abrahams a Teletica.com , el joven siempre ha sido morado, pero eso no impidió que este domingo los castigara con un doblete mostrando su calidad.