Esta es la clave de José Saturnino Cardozo para tener a Liberia en la cima

A falta de solo un partido para terminar la fecha 5 del Torneo de Apertura 2025 (duelo Alajuelense - Cartaginés se jugará el 3 de setiembre), ya podemos decir que Liberia es la grata sorpresa de este arranque.

Y no es para menos, los liberianos son los líderes del campeonato nacional con 11 puntos, uno más que el Saprissa, además, es el único equipo invicto del certamen.

Los dirigidos por el paraguayo, José Saturnino Cardozo, conquistaron el Lito Pérez de Puntarenas FC el sábado anterior con un contundente 0-3.

Esta fue la tercera victoria de Liberia en cinco partidos disputados, además suma dos empates con 10 goles a favor y cuatro en contra para un rendimiento del 75%.

"Somos un grupo fuerte y unido. El equipo aprovechó las oportunidades y sacamos una victoria abultada. Hay que seguir trabajando con la misma humildad y disfrutar de este triunfo", mencionó Cardozo en conferencia de prensa tras la victoria.

También, destacó el gran trabajo de sus jugadores “los jugadores están creyendo en la idea, están respondiendo muy bien”.

Estas palabras la refuerza Fernando Lesme, delantero quien dio pistas sobre la clave y el éxito del estratega de su misma nacionalidad.

“Él es un ídolo en México y Paraguay, todos los días aprendo algo de él. Si creo que lo hice bien, él viene y me ayuda a corregir movimientos y con él siempre se hacen 20 o 30 remates con los delanteros y uno atrae los goles con esos ejercicios”, mencionó el atacante paraguayo.

Otro de los puntos clave es el joven talento que tiene el club y que el estratega a confiado bastante.

No solo es Randy Ramírez, jovencito que ha dado mucho de que hablar en sus primeros partidos y es subgoleador del certamen, pues el sábado marcó el joven Paúl González, de tan solo 16 años y quien en su primera pelota en la máxima categoría la mandó al fondo de los cordeles.

Además, González es el jugador más joven en debutar y anotar en primera división con Municipal Liberia.

Superó a Yecsy Jarquin, que anotó en primera división con 17 años, 5 meses y 28 días ante Saprissa en 2017.

“Fue algo que siempre soñé, estoy muy agradecido con la confianza que me dio el profesor y la confianza de mis compañeros. Fue una sensación inexplicable, no lo podía creer, ni sabía para dónde correr cuando anoté”, mencionó el jovencito.

También aparecen otros nombres como Sebastián Padilla, José Prendas y Giankarlo Romulus, entre otros.

El calendario irá dictaminando para qué está Liberia en el Apertura 2025, pero de momento ya le ganó a Cartaginés y empató en un vibrante juego ante Saprissa.

De momento su calendario lo retará una vez más pues el domingo enfrentará al Herediano como visitante, luego vendrá Sporting FC en casa y tendrá otra salida ante Alajuelense al Morera Soto.