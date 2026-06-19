Es oficial: extraditable Wilder Eusse deja de ser presidente de Liberia

Municipal Liberia confirmó este viernes que Wilder Eusse ya no es el presidente del equipo.

Eusse, ciudadano colombiano naturalizado costarricense, conocido como “El Soldado” o alias “Tío”, fue capturado mediante un trabajo conjunto entre el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

“En este contexto, y con el propósito de garantizar la estabilidad institucional, la continuidad administrativa y el normal desarrollo de las actividades deportivas, comerciales y operativas del club, informamos que el señor Wilder Eusse Osorio deja de ejercer el cargo de presidente y representante legal de la Asociación Deportiva Municipal Liberia”, detalló la institución.

Mario Antonio Mora, quien fungía como vicepresidente, asumirá el cargo de manera inmediata.

El equipo se encuentra en el proceso de conseguir la licencia para poder disputar el Apertura 2026.

“Actualmente, como ocurre con la mayoría de clubes dentro de los procesos ordinarios de revisión y actualización, nos encontramos realizando las respectivas subsanaciones administrativas, financieras y documentales requeridas para avanzar en el próximo proceso de licenciamiento, manteniendo siempre la disposición de cumplir con cada requisito solicitado por las autoridades competentes”, detallaron los de la Ciudad Blanca.

Cabe recordar que la Federación Costarricense de Fútbol informó que previno a la Asociación Deportiva Municipal Liberia y a la empresa administradora del club durante el presente mes de junio, debido a inconsistencias en la información financiera y legal presentada, las cuales están relacionadas con la transparencia financiera de la institución.



