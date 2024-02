“Engreído”: Así califica Minor Díaz al árbitro Josué Ugalde

11 de febrero de 2024, 8:36 AM

Análisis del arbitraje: A veces hacer un análisis es difícil, me hubiera encantado muchísimo que jugáramos 11 contra 11, quizás el resultado no hubiera sido como este. Puede ser que sí sea expulsión, pero si esa es expulsión, la de Luis Paradela también.

Vamos a ser sinceros, no nos miden igual. Yo no pongo pretextos, pero hoy (ayer) planteamos un equipo para presionar a Saprissa y nos quedamos con 10 muy rápido.

Apreciación: No nos miden con la misma vara a todo el mundo en este país, ustedes (prensa) lo saben. No nos miden igual los árbitros, pero es parte dé. Sabíamos contra quien jugábamos y no le vamos a quitar mérito.