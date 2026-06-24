En medio de la tormenta, en Liberia aseguran que su estructura sigue firme

En el Municipal Liberia aseguran que mantienen su funcionamiento con absoluta normalidad tanto en el ámbito deportivo como administrativo, una semana después de la detención de Wilder Eusse, quien fungía como presidente del club y cuya extradición fue solicitada por las autoridades de Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico.

Así lo manifestó el gerente de la institución, Felipe Eusse, en declaraciones a Teletica Radio, quien destacó que la estructura del club continúa operando sin contratiempos y que los planes deportivos se desarrollan según lo previsto.

"Estamos trabajando con completa normalidad, tanto a nivel deportivo como administrativo. El equipo profesional cumple actualmente su tercer microciclo de pretemporada y nos preparamos para el partido amistoso ante Saprissa este sábado a las 4 p.m. en el estadio Edgardo Baltodano, con presencia de público", señaló a Teletica Radio.

El dirigente también aclaró que tanto la presidencia como la representación legal de la institución recaen actualmente en Mario Mora Cubero, quien asumió la presidencia del club tras los recientes acontecimientos.

Además, enfatizó que el conjunto liberiano cuenta con una estructura sólida y estable, construida durante años, que le permite cumplir con todos los requisitos necesarios para competir en la Primera División de Costa Rica.

"El Municipal Liberia es un club autosustentable. Trabajamos con presupuestos definidos y análisis constantes de flujo de caja. Hemos sido prudentes con nuestras inversiones y contrataciones, siempre respetando nuestras posibilidades financieras", explicó.

De acuerdo con el gerente, los ingresos del club provienen de distintas fuentes operativas, entre ellas las taquillas, la venta de jugadores, las membresías, los patrocinadores, la comercialización de productos oficiales y las alianzas comerciales.

Asimismo, aseguró que estas fuentes de financiamiento se mantienen vigentes y que la institución conserva un equilibrio financiero que le permite cubrir sus gastos y obligaciones.

"Siempre hemos mantenido una balanza entre ingresos y egresos para garantizar el cumplimiento de todas nuestras obligaciones financieras. Por eso podemos transmitir tranquilidad, no solo ahora, sino desde hace muchos años", concluyó.

De momento, Liberia continúa con su pretemporada y el sábado se medirá a los morados, mientras se espera una resolución sobre qué sucederá con su futuro en la Primera División tras la petición de extradición de su, ahora expresidente.



