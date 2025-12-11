Empiezan las semifinales: Liberia recibe a Alajuelense y aquí puede seguir todos los detalles

El partido entre Liberia y Alajuelense marca el inicio de las semifinales del Apertura 2025.

La serie enfrenta al mejor equipo de la fase regular ante los liberianos, que clasificaron en el cuarto puesto.

Los manudos llegan a la Ciudad Blanca pocos días después de coronarse campeones de Concacaf por tercera vez en la Copa Centroamericana.

Disfrute del encuentro en transmisión en vivo por Teletica Radio en el siguiente enlace: https://www.teleticaradio.com/