El enfado de Saturnino Cardozo tras otra decepción de Liberia

“Fue uno de los peores partidos que jugamos desde que llegamos nosotros”, así de tajante y claro fue José Saturnino Cardozo, técnico de Liberia luego de sumar su tercer descalabro del Clausura 2026.

Tras vencer al Herediano el fin de semana, la ilusión volvió a apagarse al perder 1-0 ante San Carlos en el Carlos Ugalde Álvarez.

Esto provocó la furia del estratega paraguayo que trató de explicar un poco la debacle de un equipo que hace poco más de un mes estaba disputando las semifinales del certamen.

“Tuvimos un equipo sin ideas, sin respuestas a lo que proponía el rival. Era un partido que no se tenía que perder; el rival llegó una vez y nos hizo un gol”, explicó.

Además, lamentó la falta de definición de sus jugadores, pese a que el club llegaron refuerzos como Eric “Cubo” Torres.

“Mi equipo sufre a la hora de la definición y es increíble. Tuvimos dos llegadas en el primer tiempo y pudimos ir ganando 2-0, pero no las concretamos y el rival no perdona”, destacó.

Eso sí, aceptó su culpa al estar al frente del banquillo y dijo que “estoy dolido por la derrota porque el equipo estuvo sin ideas, pero el responsable soy yo al 100%”.

Liberia suma apenas una victoria, dos empates y dos derrotas en cinco partidos disputados. En la próxima fecha recibirá al Puntarenas FC el próximo viernes.



