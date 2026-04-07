El consejo de Bryan Ruiz que atesora joven delantero de Liberia

El jugador del Municipal Liberia Joyfer Chal tiene 20 años, es delantero, recientemente le anotó a Saprissa y se desenvuelve con buen suceso en el club.

Chal es tico de nacimiento, pero tiene raíces dominicanas, gracias a sus padres Fernando Chal y Yajaira Vilorio. Ambos son nativos de la ciudad de La Romana, República Dominicana.

El atacante ya es ficha liberiana y en divisiones menores jugó en el Cibao, Sporting FC y Alajuelense, donde fue dirigido por uno de sus máximos referentes: Bryan Ruiz.



El futbolista que se gana un campo en el equipo de Saturnino Cardozo tiene en sus primeros pasos muy presentes los consejos que le dio Ruiz.

"Bryan Ruiz fue un excelente entrenador, una excelente persona también que me ayudó bastante. Me dio muchos consejos, porque siempre va a ser bueno tener a un entrenador que fue futbolista porque ellos saben cosas que uno todavía no ha vivido. Ellos a uno lo ayudan para ir mejorando y que no esté haciendo tortas", comentó Chal en un video suministrado por el departamento de prensa de Liberia.

El jugador fue claro en que Ruiz era muy enfático en el tema de la fiesta y la vida nocturna si querían llegar a ser futbolistas profesionales.

"La fiesta... él siempre nos aconsejó a todos los jóvenes que siempre seamos centrados. Que no hagamos loco", añadió.

﻿También, Chal reveló detallitos que Ruiz le dijo sobre cómo desenvolverse en el campo: "También dentro de la cancha también, cómo recepcionar, ver antes de tener el balón porque igual es un futbolista que todo el mundo sabe por donde pasó, donde jugó y tiene bastante experiencia".