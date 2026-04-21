Día de definiciones: Cartaginés y Liberia vuelven a escena

Cartaginés y Liberia continúan con su lucha por clasificar a las semifinales. Ambos clubes vuelven a escena este martes.

Los liberianos visitarán a Sporting FC a las 6 p. m. en el estadio Puente Piedra, mientras que a las 8 p. m. los brumosos recibirán a San Carlos.

Los dirigidos por Saturnino Cardozo son terceros con 27 puntos, mientras los blanquiazules marchan cuartos con 26 unidades.

Por otra parte, Alajuelense está en la quinta posición con 23 unidades y este jueves será local contra Puntarenas FC en el Morera Soto.

Se viene una jornada de definiciones en la lucha por el cuarto lugar para clasificar.

Martes

Sporting FC vs. Liberia 6 p. m.

Cartaginés vs. San Carlos 8 p. m.

Miércoles

Pérez Zeledón vs. Herediano 8 p. m.

Saprissa vs. Guadalupe 8:30 p. m.

Jueves

Alajuelense vs. Puntarenas 8 p. m.