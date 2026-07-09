Desbandada en Liberia: 16 futbolistas presentaron documentos para desvincularse del club

El anuncio de que Liberia buscaría competir en la Liga de Ascenso precipitó una desbandada en el plantel.

De acuerdo con la información brindada por la Asociación de Futbolistas Profesionales de Costa Rica (Asojupro), “16 futbolistas presentaron formalmente sus cartas de desvinculación ante el club”.

“Asojupro coordinó con la Federación el trámite de desinscripción correspondiente, con el fin de que los jugadores queden habilitados para suscribir contrato con el club de su elección, de conformidad con la normativa vigente”, añadieron desde la asociación.

Uno de los jugadores que ahora busca equipo es Adrián Chévez.

“Ya todos somos exjugadores, sabemos que los contratos se rompieron, pero se abren las puertas para negociar con otros clubes”, explicó el lateral.

Señaló que no ha dejado de entrenar y que ya baraja opciones para continuar su carrera.

“Físicamente y mentalmente estoy bien. Hay interés de varios clubes de la Primera División y de un club de afuera”, comentó.

Chévez fue claro al apuntar que es un momento muy complicado.

“Muy triste por el pueblo liberiano. Íbamos a hacer un buen torneo, íbamos a clasificar e ir por el campeonato”, concluyó en entrevista con Teletica Radio.

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