Definido el futuro del Municipal Liberia

El Municipal Liberia irá al fútbol aficionado, así lo dio a conocer este miércoles el Comité de Licencias de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF).

A los liberianos se les denegó la licencia de club profesional de fútbol costarricense.

"El Comité consideró incumplimiento del criterio financiero. Una vez agotadas todas las vías de impugnación y en firme la resolución, se ordena el descenso del club a la categoría de fútbol aficionado.



"La Asociación Deportiva Municipal Liberia goza de su derecho para recurrir la decisión en los términos establecidos según el reglamento de licencias", informó la Federación en un comunicado de prensa.

De esta manera, Liberia no pudo tener la licencia ni en Primera i en Segunda División.

El pasado 30 de junio, el Comité de Licencias detectó graves faltas e inconsistencias en la información legal presentada por Horus Fútbol Club S.A.D., sociedad encargada de la administración del equipo.



Según explicó la FCRF, el club no cumplió con el criterio legal, una situación que, de acuerdo con el organismo, contraviene los principios de "Fair Play" y transparencia financiera, pilares fundamentales dentro del sistema de licenciamiento.



La decisión viene luego de que el pasado 18 de junio el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuviera al presidente del club, Wilder Eusse Osorio, tras una solicitud de extradición presentada por los Estados Unidos por acusación de narcotráfico.



Además, Licencias otorgó el aval como licencia de Ascenso Condicional al club Asociación Deportiva Rosareña para competir en el Torneo Apertura.

"Este club deberá continuar con el cumplimiento del proceso de licencia como club profesional para la Liga de Ascenso y poder recibir en enero de 2027 la licencia definitiva", añadió el texto.