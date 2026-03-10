Cubo Torres le da tres puntos a Liberia y Guadalupe sigue viviendo una pesadilla

No fue fácil para Liberia. Al final, la combinación de Mauricio Villalobos y Erik ‘El Cubo’ Torres levantó la mano para darle la victoria a los locales (1-0), que recibieron a un Guadalupe que sigue rumbo a la Segunda División.

El mexicano marcó, asistido por Villalobos, al 73’, luego de que una y otra vez tocaran la puerta de Rodiney Leal, pero sin lograr mover los cartones.

Aquel Liberia que gustaba y ganaba en el Apertura sigue sin aparecer, pero por lo menos este lunes en la noche los liberianos lograron dejarse las tres unidades.

En el caso de Guadalupe, la derrota duele, más porque a primera hora Sporting ganó.

La diferencia entre Guadalupe y los albos se estira aún más, a falta de siete fechas. La actualidad de los guadalupanos es complicada y la pesadilla se encamina a perder la categoría.

En la fecha 12, Liberia debe ir a la casa de Herediano y Guadalupe recibe a Puntarenas.