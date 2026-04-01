Cristian Gamboa recibirá homenaje en partido del Municipal Liberia

El Municipal Liberia juega por puestos de clasificación y por eso quiere una verdadera fiesta en el estadio Edgardo Baltodano Briceño este lunes a las 8 p. m. ante San Carlos.

Este compromiso será especial ya que el dedicado será el emblemático exfutbolista Cristian Gamboa, liberiano de corazón que está de vacaciones por Costa Rica.

Tras el retiro, Gamboa ahora ocupa un puesto de visor del VFL Bochum de Alemania, club en el que es ídolo.

Gamboa es amante de los colores del Liberia, fue el club con el que debutó en Primera y con el que ganó un título nacional en 2009.

Incluso, el exjugador recordó su amor por los colores del Municipal Liberia y también soltó la frase: "En mi cabeza nunca estuvo jugar ni con Saprissa ni con La Liga".

Los liberianos son quintos con 18 puntos, mismos que Alajuelense que es cuarto, pero peor gol diferencia (+4 frente a -2).

Estos son los cinco partidos que le restan en el calendario a los dirigidos por Saturnino Cardozo en el cierre de la fase regular:

Local: San Carlos

Visita: Saprissa

Local: Cartaginés

Visita: Sporting

Local: Alajuelense