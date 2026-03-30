Cristian Gamboa: "En mi cabeza nunca estuvo jugar ni con Saprissa ni con La Liga"

El emblemático exfutbolista Cristian Gamboa está de vacaciones por Costa Rica y no dudó en pasar a su antigua casa: el estadio Edgardo Baltodano Briceño.

Gamboa es visor del VFL Bochum de Alemania, club en el que es ídolo tras su retiro.

El exjugador recordó su amor por los colores del Municipal Liberia y también soltó la frase: "En mi cabeza nunca estuvo jugar ni con Saprissa ni con La Liga".

"Del pueblo (Liberia) salí y en mi cabeza nunca estuvo jugar ni con Saprissa ni con La Liga, no puedo decir otra cosa que Municipal Liberia es el equipo de mis amores, el equipo que me vio nacer y al que le debo mucho más cosas como profesional, todas las cosas que tuve como jugador, es algo que no se vende y no se compra, es algo que uno debe mantenerse siempre leal a lo que crees "El Municipal Liberia siempre es y fue el equipo que siempre quise volver, no solo como jugador, pero siempre estoy visitándolo, viéndolo cómo va y manteniéndome viendo los partidos también, apoyando, es el primer amor", afirmó Gamboa en declaraciones al departamento de prensa del club.

El cuadro liberiano fue donde todo comenzó para Gamboa y con el que se consagró campeón nacional en 2009. También con el que se convirtió en legionario.

"Ese título se dio en un momento y una edad donde pude compartir con jugadores que tenían mucha carrera acá en Costa Rica, que nos ayudaron a alcanzar ese título para la ciudad y al Municipal Liberia, es algo que jamás alguien pensaba, pude formar parte de esa estrella que está en el escudo con grandes jugadores y amigos que me dejó el fútbol", añadió Gamboa.

Por último, el excarrilero alabó la estructura que tiene el club liberiano y destacó que desde la época en que fue jugador del club hasta hoy "las cosas han mejorado para bien".

Gamboa fue mundialista Sub-20 en Egipto 2009 y en categoría mayor compitió en Brasil 2014 y Rusia 2018.

También militó en Fredrikstad F. K. y Rosenborg Ballklub de Noruega, F. C. Copenhague de Dinamarca, West Bromwich Albion F. C. de Inglaterra, Celtic F. C. de Escocia y el V. f. L. Bochum de Alemania.