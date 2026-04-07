Con una fiesta de goles, Liberia humilla a San Carlos y desplaza a la Liga del cuarto lugar

Liberia no tuvo piedad y llenó de goles a San Carlos al golearlo 5-1 en un partido decisivo, pues los liberianos se metieron de lleno en zona de clasificación.

Los liberianos desplazan con esto a Liga Deportiva Alajuelense y a falta de cuatro fechas dependen de sí mismos para clasificar.

Un doblete del mexicano Erick “Cubo” Torres se encargó de guiar la paliza liberiana, en un juego loco, sobre todo en los últimos minutos del primer tiempo.

Torres marcó fácil al 21’ en una rápida jugada luego de un buen pase de su socio Abner Hudson para definir de forma clara en el área pequeña.

San Carlos contestó rápido por intermedio del recién renovado Brian Martínez, pero su gol fue inhabilitado por fuera de juego.

Como si se tratara de una copia, los norteños contestaron tres minutos con un gol similar esta vez por intermedio de Jorman Aguilar para el empate momentáneo al 40’.

Pero en un desenlace de medio tiempo muy loco, Yosel Piedra derribó a Hudson en el área y tras revisión del VAR se optó por cobrar penal y tarjeta amarilla para el cubano Piedra quien se marchó a las duchas muy temprano expulsado por acumulación.

El penal lo convirtió Torres para el 2-1 al 45+1’ y que dejó a los norteños con un hombre menos muy tocados para la complementaria.

Incluso, Liberia golpeó una vez más al límite del primer tiempo con el 3-1 obra de Hudson en una enorme entrada desde la izquierda para prácticamente sentenciar el partido al 45+4’.

La complementaria trajó la ratificación del resultado liberiano, pues marcaron dos tantos más para congelar cualquier respuesta norteña.

Primero fue John Paul Ruiz, quien en una enorme carrera por la izquierda fue hasta el fondo y definió por debajo de las piernas del arquero Mario González al 59’.

Las cuentas las cerraría Joaquín Alonso Hernández con una clara definición pegado al palo derecho del meta norteño para el 5-1 definitivo.

Liberia llega al cuarto puesto con 21 puntos, dos más que Alajuelense (19) a falta de cuatro fechas para el cierre de la fase final.

De momento, la Liga, actual campeón, ve amenazado revalidar su título pues necesita de una traspié de los liberianos para volver a recuperar su cuarto puesto o bien del duelo entre ambos en la última fecha de la fase regular.

San Carlos, con 17 puntos, queda rezagado a la sétima posición, y pese a que aún matematicamente puede meterse a zona de clasificación, su boleto pinta muy complicado, pues depende de muchos resultados a su favor.

Además, no puede descuidarse, pues son seis puntos de diferencia con Guadalupe en la lucha por el no descenso.

Liberia goleó y a hoy puede soñar con un boleto que de momento tienen en sus manos y será su tarea saber defenderlo.



