¿Cómo ha sido el rendimiento de Herediano y de Saprissa en casa?

Herediano y Saprissa se ganaron el derecho de cerrar en casa las semifinales. Los florenses lo hacen con la ventaja luego de ganar ante Cartaginés en la ida. Los morados empataron contra Liberia y la vuelta se disputará en Tibás.

El primer partido finalizó 0-1 a favor de los rojiamarillos, mientras que el segundo fue un 1-1, por lo que ambas series llegan abiertas, pero con ventaja para los locales.

Para Herediano, el Carlos Alvarado ha sido una fortaleza. Ganaron siete partidos, empataron uno y cayeron en otro.

San Carlos, Alajuelense, Pérez Zeledón, Cartaginés, Puntarenas, Guadalupe y Saprissa no pudieron puntuar en Santa Bárbara, mientras que Sporting salió con una unidad y solo Liberia sumó de a tres.

En el Ricardo Saprissa, los morados se dejaron cinco triunfos, empataron dos y cayeron dos veces.

Liberia y Sporting derrotaron a los saprissistas en casa, Cartaginés sumó un empate y se fueron derrotados Guadalupe, Pérez Zeledón, Herediano, Alajuelense y San Carlos.

Queda claro que jugar en casa le sienta bien a ambos, más tomando en cuenta que sus rivales de turno no tienen registros sólidos cuando tienen que salir de gira.

Cartaginés solo ganó tres veces lejos del Fello Meza, empató dos y perdió cuatro, mientras que los liberianos suman cuatro victorias, dos empates y tres derrotas.



