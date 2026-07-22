Clubes no quieren a Liberia: aún no se sabe cuál equipo completará la Liga de Ascenso

La Liga de Ascenso dio a conocer cómo quedaron conformados los grupos para la próxima temporada de Liga de Ascenso.

Luego de que Inter San Carlos y Escorpiones subieran a Primera División y el descenso de Guadalupe, aún queda un espacio disponible en la Segunda.

En el Grupo A solo hay siete equipos, falta uno por elegirse, pero a hoy se desconoce quién ocupará ese puesto.

No se sabe si ascenderá un club de Linafa, o si se toma en cuenta a otro equipo.

Lo que sí es un hecho es que los representantes de equipos del Ascenso no quieren al Municipal Liberia en su liga.

Así se desprende de un acuerdo que tomaron los representantes de clubes, del cual Teletica.com tiene copia.

La reunión de dirigentes se llevó a cabo el 15 de julio de 2026 y "de manera unánime acordaron que no aceptan que el equipo conocido como Asociación Deportiva Municipal Liberia, sea enviado a la Liga de Ascenso y que por ende participe en este torneo".

Además, del texto se desprende: "Lo anterior entre otras cosas por lo sucedido con otros clubes que estuvieron en la Primera División y que fueron enviados directamente a la Liga Nacional de Fútbol Aficionado".



¿Qué dicen en Liga de Ascenso?

La tarde de este miércoles, Liga de Ascenso comunicó, en sus redes oficiales, que "el equipo número 16 que completará la conformación oficial del campeonato será confirmado próximamente"

Los grupos

Grupo A

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Grupo B