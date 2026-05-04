Cartaginés y Liberia también se medirán a los números en contra para la vuelta de las semifinales

Cartaginés y Liberia no lograron sacar ventaja de sus escenarios a favor y ahora deberán buscar su clasificación a la final de fase como visitantes, una tarea nada fácil.

Según datos del estadígrafo de Teletica Deportes, Daniel Calderón, de los últimos seis años, es decir, 11 torneos cortos y 22 series de semifinales, sacar ventaja en la ida ha sido prácticamente letal.

Por ejemplo, de los últimos años, los equipos que ganaron el primer juego sacaron la serie en 13 ocasiones para un 59% de las veces.

Esto complica más la tarea de los brumosos por remontar al Herediano, pues solo en una ocasión los equipos que consiguieron los tres puntos en el primer juego perdieron la serie para un 4%.

Esa única remontada ocurrió en el Torneo de Apertura 2021.

Santos venció 3-2 a Alajuelense en el Ebal Rodríguez y en la vuelta la Liga venció 1-0, igualando el global 3-3 y avanzando por ventaja deportiva, algo que ya no existe.

Por si fuera poco, Cartaginés nunca le remontó al Herediano cuando empezó perdiendo en una serie de semifinal.

El panorama para los liberianos es más alentador, pues los equipos que empataron de visita el primer juego y ganaron la serie semifinal sucedió en cinco ocasiones para un 23%.

Lo alentador para Liberia es que vienen de ganar por 2-1 en la Cueva por el campeonato nacional, aunque la última serie entre ellos quedó a manos del Saprissa con un contundente 6-2 global en el Torneo de Copa.

Ambos clubes deberán olvidar estos números para soñar con disputar la final de fase, algo que parece difícil de momento.

DATOS DE LAS SEMIFINALES EN LOS ÚLTIMOS SEIS AÑOS (11 TORNEOS CORTOS Y 22 SERIES DISPUTADAS)

EQUIPOS QUE GANARON EL PRIMER JUEGO

Y GANARON LA SERIE DE SEMIFINAL: 13 VECES (59%)



EQUIPOS QUE GANARON EL PRIMER JUEGO Y NO GANARON LA SERIE DE SEMIFINAL: 1 VEZ (4%)



EQUIPOS QUE EMPATARON DE VISITA EL PRIMER

JUEGO Y GANARON LA SERIE DE SEMIFINAL: 5 VECES (23%)



EQUIPOS QUE GANARON LOS 2 JUEGOS Y GANARON LAS SEMIFINALES: 4 VECES (18%).







**Datos estadísticos de Daniel Calderón de Teletica Deportes**



