Cartaginés hunde a Liberia y ahora piensa en el Whitecaps

Partidos como el de este domingo suelen ser complicados. Cartaginés se medía con Liberia, pero sabía que a la vuelta de la esquina lo espera el Vancouver Whitecaps en Canadá por la Copa de Campeones de Concacaf.

A pesar de ello, los brumosos cumplieron la tarea y derrotaron 2-1 a los de la Ciudad Blanca.

Al medio tiempo, los blanquiazules se fueron arriba en el marcador, algo que pocos hubieran pronosticado tras los primeros minutos del encuentro.

El equipo de Amarini Villatoro tuvo problemas en el arranque y parecía desconectado. Cuando Fernando Lesme adelantó a los liberianos al minuto 16 —tras un gol previamente anulado—, en el Fello Meza se presagiaba una tarde complicada.

Sin embargo, los locales reaccionaron. Johan Venegas al 26 y Cristopher Núñez al 45+4’ le dieron vuelta al marcador a favor de Cartaginés.

Como dato llamativo, tanto Lesme como Venegas salieron lesionados tras sus respectivas anotaciones.

En el complemento, los blanquiazules manejaron los ritmos del partido. No renunciaron al ataque, pero fueron cautelosos en defensa.

José Saturnino Cardozo movió su banquillo y realizó ajustes, pero Liberia no logró revertir la historia y continúa en la parte baja de la tabla, mientras que los paperos siguen peleando en los puestos altos del Clausura 2026.

A mitad de semana, Cartaginés visitará al Vancouver Whitecaps en Canadá por la Copa de Campeones de Concacaf.