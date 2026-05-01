Cartaginés-Herediano y Liberia-Saprissa: así está el cara a cara

Las semifinales del Clausura 2026 inician este sábado con el partido entre Cartaginés y Herediano en el Fello Meza. El domingo, en el Edgardo Baltodano, Liberia recibe a Saprissa.

A continuación, repasamos el cara a cara entre ambos equipos.

Cartaginés-Herediano

En este certamen, los florenses se dejaron los seis puntos cuando se midieron con los de Cartago. En la casa brumosa, el marcador fue de 1-2, y en el Carlos Alvarado hubo un triunfo rojiamarillo por la mínima.

En el semestre anterior, las oncenas dividieron honores, con cada uno defendiendo su feudo. En total, de los últimos cinco partidos, tres son victorias florenses, un empate y una de los blanquiazules.

Liberia-Saprissa

Como dato llamativo, estas instituciones ya han jugado cuatro veces entre sí en este 2026, porque además del Clausura se han medido por Copa.

La serie del Torneo de Copa se la dejaron los tibaseños. En total, los morados ganaron dos partidos, hubo un empate y una victoria para los liberianos.

Devolviéndose al Apertura, hay que sumar tres puntos más para los saprissistas y un empate.