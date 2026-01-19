Cardozo: "No soy el encargado de decir cómo se debe jugar"

Al técnico de Liberia, José Saturnino Cardozo, no le agradó debutar el jueves ante la Liga y jugar este domingo frente a Guadalupe FC, ambos choques de visita.

"Sabíamos que teníamos cuatro o cinco partidos complicados, porque arrancar con dos partidos de visita no es fácil y encima jugamos jueves y domingo, es increíble. Si se juega miércoles y domingo se da un día más de recuperación, pero yo no soy el encargado de decir cómo se debe jugar”, comentó Saturnino.

Y agregó: “Hubiese sido fantástico si juegas miércoles de visita y luego domingo. No hay problema. Llegamos a las 4 a.m. a Liberia y regresamos el otro día temprano, entonces tenemos que buscar refrescar el equipo porque son seres humanos. Nosotros estamos a cuatro horas de San José, son más de ocho horas de viaje".

Luego de un gran partido en el Morera Soto (2-2), los liberianos perdieron frente a Guadalupe 2-1. Eso sí, ahora el cuadro pampero tendrá dos juegos en el Edgardo Baltodano Briceño.

"Ahora tienen los partidos de local y esperamos aprovechar bastante bien. Darle vuelta a la página, estamos dolidos, pero esto está empezando y ahora tenemos dos partidos de locales con nuestra gente, en nuestra cancha, esperemos estar a la altura de las circunstancias", externó el estratega.

Liberia enfrentará este jueves a Pérez Zeledón a las 6 p. m.