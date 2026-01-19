Cardozo: "No soy el encargado de decir cómo se debe jugar"
Los liberianos debutaron en el torneo con dos vistas.
Al técnico de Liberia, José Saturnino Cardozo, no le agradó debutar el jueves ante la Liga y jugar este domingo frente a Guadalupe FC, ambos choques de visita.
"Sabíamos que teníamos cuatro o cinco partidos complicados, porque arrancar con dos partidos de visita no es fácil y encima jugamos jueves y domingo, es increíble. Si se juega miércoles y domingo se da un día más de recuperación, pero yo no soy el encargado de decir cómo se debe jugar”, comentó Saturnino.
Y agregó: “Hubiese sido fantástico si juegas miércoles de visita y luego domingo. No hay problema. Llegamos a las 4 a.m. a Liberia y regresamos el otro día temprano, entonces tenemos que buscar refrescar el equipo porque son seres humanos. Nosotros estamos a cuatro horas de San José, son más de ocho horas de viaje".
Luego de un gran partido en el Morera Soto (2-2), los liberianos perdieron frente a Guadalupe 2-1. Eso sí, ahora el cuadro pampero tendrá dos juegos en el Edgardo Baltodano Briceño.
"Ahora tienen los partidos de local y esperamos aprovechar bastante bien. Darle vuelta a la página, estamos dolidos, pero esto está empezando y ahora tenemos dos partidos de locales con nuestra gente, en nuestra cancha, esperemos estar a la altura de las circunstancias", externó el estratega.
Liberia enfrentará este jueves a Pérez Zeledón a las 6 p. m.