¡Batacazo en el Morera! Liberia tumba a Alajuelense en la ida de Copa

Alajuelense comenzó su búsqueda del tricampeonato del Torneo de Copa con una sorpresiva derrota 0-1 ante el buen conjunto de Liberia, equipo cuya rivalidad comienza a crecer en el torneo.

El tropiezo para los manudos viene a sumar a un arranque lleno de tumbos para los rojinegros, a los que definitivamente les ha costado su retorno a la competición tras un cierre de año bastante movido.

Pese a varios intentos de la Liga, la paridad la acabó Joaquín Alonso Hernández con un derechazo potente tras soltar una tapada del portero Byron Mora tras un remate de Randy Ramírez al 64'.

El gol cayó como balde de agua fría en las filas manudas que de inmediato intentaron empatar pero con muy poca claridad y generando pocas situaciones reales de peligro.

Liberia apostó por la espera y el contraataque para intentar asestar un golpe más y en pies de Mauricio Villalobos encontró la fórmula para mantener ocupada a la zaga manuda y así evitar el ataque.

La Liga terminó metiendo a su rival en el arco y hasta se dio el lujo de estrellar una pelota al palo en el tiempo añadido.

Al final, el resultado no lo pudieron revertir y Liberia sale con un triunfo de oro de cara al partido de vuelta de los cuartos de final la próxima semana en el estadio Edgardo Baltodano.



