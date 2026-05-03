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Deportivo Saprissa

Así sustituyó Hernán Medford las bajas de Mariano, Fidel y Paradela

En la acera de enfrente, Cubo Torres y Joaquín Alonso Hernández comandarán el ataque de Liberia.

Liberia vs. Saprissa. Foto: El Podcast De La Hinchada
Liberia vs. Saprissa. Foto: El Podcast De La Hinchada
Por José Fernando Araya 3 de mayo de 2026, 15:23 PM

El Deportivo Saprissa y Liberia presentaron las alineaciones para el partido de ida de las semifinales del Torneo de Clausura 2026 que se disputará en el estadio Edgardo Baltodano Briceño. 

Del lado morado, el técnico Hernán Medford tuvo que lidiar con las bajas de Mariano Torres y Fidel Escobar por sanción, así como la de Javier Paradela por lesión. 

El equipo titular de Saprissa es el siguiente: 

Por su parte, Erick “Cubo” Torres y Joaquín Alonso Hernández comandan el ataque del técnico José Saturnino Cardozo. 

El partido será a partir de las 4 p. m. en el estadio Edgardo Baltodano Briceño. 


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