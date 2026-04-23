Así está el presente de Joaquín Alonso Hernández: ¿Cuáles ofertas formales tiene?

El delantero mexicano Joaquín Alonso Hernández termina contrato con Liberia y su buena temporada ha hecho que despierte el interés de clubes que pujan por el futbolista.

En la actualidad, los liberianos desean que continúe en sus filas, pero Cartaginés y Sporting ya ofertaron formalmente por sus servicios.

Así lo indicó Luis García, agente de Hernández, en entrevista con Teletica.com.

En cuanto a su presente, García explicó que "está en una posible renovación con Liberia, sí creeríamos que se está llegando a buen puerto una renovación con Liberia al final, el jugador está feliz"

"Liberia está portándose bien en el tema de renovación, también hay otros equipos del ámbito nacional e internacional que ya hicieron oferta formal, eso es verdad, ya hicieron oferta formal, entonces bueno... no se trata nada más de la plata, se trata de un buen proyecto futbolístico, de un tema que pueda resurgir y un buen plan de trabajo para él y para su familia, porque está muy contenta en Costa Rica", añadió.

—De esas ofertas formales, una, obviamente, es de Liberia, que pretende renovarlo y... ¿Cuáles son los otros clubes?

La oferta formal es Cartaginés, un club grande e histórico, también tiene una oferta formal Sporting, también algún otro equipo del extranjero, ya sea de Centroamérica y México, pero la verdad se rumoraba mucho de Saprissa y se rumora mucho de Alajuelense y la verdad es que no.

García indicó que "Alajuelense creo que tiene unos muy buenos delanteros mexicanos y también nacionales, tienen muy bien armado, también considero que Saprissa tiene una buena delantera".

"Con Saprissa nunca hemos tenido ningún acercamiento, en Alajuelense nos preguntaron cómo está la situación, pero nada más, nada formal, nada más importante; en Herediano igual cómo está la situación, de qué pensaba el chico, pero nada, Saprissa se me ha hecho muy sorpresivo, no sé si tengan normas de no aceptar mexicanos porque pasan muchos y nunca les dan interés y han hecho un buen trabajo", concluyó.