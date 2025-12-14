Alineaciones: Óscar Ramírez y José Saturnino Cardozo se juegan sus cartas

Los técnicos Óscar Ramírez, de Alajuelense, y José Saturnino Cardozo, de Liberia, definieron sus 11 titulares para el juego de este sábado a las 8 p. m. en el estadio Alejandro Morera Soto.

La serie marcha 1-1 en el marcador, luego de disputar la semifinal de ida en el estadio Edgardo Baltodano Briceño.

El Macho mantendrá en la alineación titular al portero Bayron Mora, pues Washington Ortega aún no está listo para competir, máxime que es un juego “de todo o nada”, como él mismo estratega rojinegro definió en la previa.



Por su parte, Saturnino no se guardó nada en su once estelar en su afán por buscar el pase a la final.



Alineaciones