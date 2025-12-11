Liga Deportiva Alajuelense
Alineaciones: Cardozo y Ramírez ponen las cartas sobre la mesa para Liberia-Alajuelense
La semifinal arranca a las 8 p. m. en el Edgardo Baltodano.
Los entrenadores del partido Liberia–Alajuelense, José Saturnino Cardozo y Óscar Ramírez, ya escogieron a los 22 jugadores que estarán en el terreno de juego.
Estos son los hombres llamados a ser parte del once titular de cada equipo:
Liberia
Alajuelense
La semifinal inicia a las 8 p. m. y este jueves será el turno de Cartaginés y Saprissa. Los juegos de vuelta se disputarán el fin de semana.