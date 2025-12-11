Alineaciones: Cardozo y Ramírez ponen las cartas sobre la mesa para Liberia-Alajuelense

Los entrenadores del partido Liberia–Alajuelense, José Saturnino Cardozo y Óscar Ramírez, ya escogieron a los 22 jugadores que estarán en el terreno de juego.

Estos son los hombres llamados a ser parte del once titular de cada equipo:

Liberia





Alajuelense

La semifinal inicia a las 8 p. m. y este jueves será el turno de Cartaginés y Saprissa. Los juegos de vuelta se disputarán el fin de semana.