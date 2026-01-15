Alajuelense inicia ante Liberia un semestre lleno de retos

Hay algo claro: el semestre de Liga Deportiva Alajuelense será muy movido y arranca este jueves en casa ante Liberia, a las 8 p. m.

Los manudos quieren repetir en el Clausura 2026 lo que lograron en el Apertura: más de un título.

El semestre anterior ganaron la 31 y la Copa Centroamericana de Concacaf. Este inicio del 2026 les tiene la Primera División, la Copa de Campeones de Concacaf y el Torneo de Copa.

“La presión que se tenía ya la bajamos. Ahora solo estamos pensando en llegar lejos en Concachampions y poder ganar el torneo”, explicó Creichel Pérez.

Los manudos apuestan a la continuidad del proyecto este 2026. Óscar Ramírez sigue en el banquillo, y Celso Borges, Jason Lucumí y Washington Ortega firmaron extensiones de contrato.

Por el momento, Kenneth Vargas y Ángel Zaldívar (mexicano) son los refuerzos.

Es cierto, la 31 le quita un peso de encima a la organización, pero abre la puerta para querer más.

El primer reto es Liberia, este jueves. La Liga derrotó a los de la Ciudad Blanca en semifinales del torneo anterior, lo que generó dudas.

En Liberia se cuestionaron si su planilla les permitía tener respuestas en los momentos más complicados y la respuesta fue no.

“En muchos partidos buscábamos alguna solución que no encontrábamos con los jugadores que teníamos, y ahora creo que con estos jugadores que llegaron a complementar lo que tenemos sí podemos buscar más recursos”, explicó Fabrizio Ronchetti sobre cómo afrontaron el mercado de fichajes.

Abner Hudson, Douglas Sequeira, Erick “Cubo” Torres, John Paul Ruiz, Mauricio Villalobos y Yoserth Hernández ahora son liberianos.

El grupo ya sabe lo que es jugar en semifinales; ahora queda la duda de si podrán dar el siguiente paso.