Alajuelense golpea dos veces y hace tambalear el liderato de Liberia

Alajuelense asestó un duro golpe a Liberia, líder del Apertura 2025, al hacer valer su casa, el Morera Soto, para imponerse 2-0 en un partido intenso.



La victoria les permite acercarse a la cima del campeonato a falta de una fecha para el final de la primera vuelta.

La Liga presionó desde el arranque y consiguió un primer tanto por medio de Ronaldo Cisneros, tras un error del meta liberiano, pero la acción fue anulada por fuera de juego.

Sin embargo, al minuto 22, Guillermo Villalobos conectó de cabeza un centro en el área. El balón se estrelló en el palo izquierdo, pero el rebote quedó a su disposición para marcar el 1-0.

Pese al tanto en contra, Liberia reaccionó y equilibró el dominio. Incluso generó más presión ofensiva con Fernando Lesme como principal referente.

Cuando los guanacastecos parecían más cerca del empate, llegó una rápida contra de la Liga. Con una magnífica jugada de Kenyel Mitchell, quien asistió al colombiano Jeison Lucumí, cayó el 2-0 definitivo al 72’.

Con este resultado, Alajuelense sube al tercer lugar con 13 puntos y un partido menos y a solo una unidad del aún líder, el Municipal Liberia.



Sin embargo, la jornada cerrará este domingo con tres partidos y los liberianos podrían verse desplazados por Pérez Zeledón (13) e igualados en la tabla por el Cartaginés, en caso de que ambos clubes consigan una victoria.