Alajuelense ficha su cuarto refuerzo para luchar por bicampeonato

El argentino Malcom Pilone será nuevo jugador de Liga Deportiva Alajuelense.

El jugador era uno de los capitanes del Municipal Liberia y una de las figuras más importantes del equipo dirigido por José Saturnino Cardozo.

Los manudos se enfocaron en el futbolista, luego de que no se pudiera dar la contratación del volante hondureño Jorge Álvarez, quien se quedó con el Olimpia de Honduras.

El volante firmó por un año con el campeón nacional; es decir, dos torneos cortos.



Los liberianos se despidieron de Pilone que defendió la camiseta del club por tres años y medio en los que sumó más de 125 partidos entre Primera y Segunda. También tuvo partidos en Torneo de Copa como aurinegro.

Además, Pilone es el segundo extranjero con más partidos en la historia del club aurinegro con 89 presentaciones en Primera.

De tal manera, Pilone se convierte en la cuarta llegada al campeón nacional luego de los fichajes de Kenneth Vargas, el mexicano Ángel Zaldívar y el atacante José Alvarado.