A dos pasos de la ansiada 31: Alajuelense está en la final

La Liga demostró todos sus deseos de ser finalista y finiquitar la 31 lo antes posible. La apuesta en escena de los manudos de este sábado tuvo de todo: asfixió al rival, pegada, posesiones largas de tenencia de pelota, vértigo, picardía y goles.

Justo finalista, eso también hay que decirlo. Alajuelense fue ampliamente superior a los liberianos en el triunfo 3-0 de la semifinal de vuelta en el Morera Soto. El global fue 4-1 para los erizos.

Los goles llegaron en la primera parte por medio de Celso Borges (41’) y Ronaldo Cisneros (43’). Además, en el cierre, Diego Campos completó la goleada (90+3') de penal.

Los liberianos estaban ordenados en defensa, pero que va… solo era cuestión de tiempo para festejar el gol de los locales.

Con paciencia, buenos desdobles y ganando todos los segundos balones, fue como Alajuelense supo imponer su ritmo una y otra vez frente al arco liberiano.

El asedio fue total. El primer tiempo fue vertiginoso para el equipo de Óscar Ramírez, todo lo contrario para los de Saturnino Cardozo, a quienes parecía que la pelota les quemaba y soltaban rápido el balón.

Para el segundo tiempo, con el 2-0 en el bolsillo, la Liga le apostó al contragolpe y los visitantes a los remates de media distancia y buscar espacios, que quedaban muy pocos.

Ahora, los manudos esperan rival para la final, que saldrá este domingo a las 4 p. m. de la serie entre Saprissa y Cartaginés. Los morados van arriba 2-1 en el global.



Hay que recordar que si los alajuelenses no ganan esta final, ya tienen el campo asegurado en una eventual gran final, por haber sido líder general.