Municipal Grecia ahora tendrá la misión de evitar estancarse en Liga de Ascenso

El Municipal Grecia quedó oficialmente descendido el viernes anterior y será el nuevo inquilino de la Liga de Ascenso a partir de la próxima temporada.

Ahora para los griegos vendrá una tarea titánica de recuperar la categoría, aunque esto se hace en una misión muy complicada de lograr casi que de forma seguida.

De los últimos 10 descendidos, únicamente San Carlos consiguió volver al año siguiente de haber perdido la categoría.

En el 2017, los Toros del Norte perdieron la categoría tras venir del ascenso y curiosamente le cedieron su campo a Grecia.

Los norteños se propusieron volver y al año siguiente lo hicieron de la mano de Geiner Segura y con un Álvaro Saborío comandando el ataque.

Desde ahí únicamente un equipo ha logrado regresar a la Primera División y este fue el Municipal Grecia el pasado certamen al vencer a Escorpiones en la final.

Pero a los liberianos les tomó cinco años volver a saborear las mieles de la máxima división.

Desde ahí descendieron: Carmelita, U Universitarios, Limón FC, Jicaral, Guadalupe FC y ahora Municipal Grecia.

De estos, U Universitarios y Limón FC ya no existen, mientras que verdolagas y guadalupanos siguen sin poder dar el salto.

”Me voy a hacer cargo de todos los temas que hay que finiquitar y me quiero quedar, pero tomando mis decisiones, sin tener que consultarle a nadie. No sentí el respaldo con el estadio, ni nada, así que quiero armar un buen proyecto y no importa la división, pero con una sociedad anónima”, indicó el técnico y dueño del equipo de Grecia, Javier San Román sobre el futuro del equipo.

Jicaral levanta la mano.



El que podría retornar ahora es el equipo de Jicaral que derrotó 2-1 a Uruguay de Coronado en su cancha para meterse así a la final del Torneo de Clausura 2024.

Su rival lo conocerá luego del juego de esta noche entre Santa Ana ante Escorpiones y que lidera los primeros por 0-2.

Para los jicaraleños es ilusionarse con volver a la Primera División donde estuvieron del 2018 al 2022.

Eso sí, si quieren hacerlo tendrán que buscarlo por el camino complicado, pues si quieren subir, deberán sortear mínimo cuatro partidos.

Primero ante el finalista del Clausura y luego una gran final ante Santa Ana, ganador del Apertura 2024.

Si Santa Ana llega a la final del Clausura y derrota a Jicaral, automáticamente ascenderá a la Primera División.

Últimos descendidos y ascensos en Primera División:

Año Equipo descendido Equipo que subió

2014 As Puma Puntarenas FC

2015 Liberia As Puma

2016 San Carlos Uruguay

2017 Grecia San Carlos

2018 San Carlos Liberia

2019 Jicaral Carmelita

2020 Sporting FC U Universitarios

2021 Guanacasteca Limón FC

2022 Puntarenas FC Jicaral

2023 Liberia Guadalupe FC

2024 ¿? Grecia