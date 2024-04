Liborio Sánchez: El portero del urgido Grecia que causa sensación con sus tapadas

“Yo estoy bien contento, con la gente que me trajo, darme la oportunidad de pelear, divertirme, pues crecí jugando fútbol y no me pagaban por esto y ahora que me pagan por eso, pues debo ser agradecido y esto se trabaja con ‘huevos’”, expresó el portero a Teletica Radio tras el juego ante Saprissa.