Johnny Chaves: ​​“He pasado tres semanas y media internado, la energía es diferente"

El técnico del Municipal Grecia, Johnny Chaves, confesó que va a ir poco a poco retomando energía luego de regresar al banquillo tras estar internado en el hospital.

​“He pasado tres semanas y media internado y la energía es diferente. Me lo tomé con calma, me he ido haciendo cosas y la energía es diferente, me falta mejorar mi alimentación, mi nutrición para estar como antes, es una cuestión de salud y hay prioridades. Me apoyo mucho con mi asistente, pero tengo que llevarla despacio", comentó Chaves, tras la derrota 1-0 ante Alajuelense.