Javier San Román tras descenso: "El que me quiera ver mal, no lo va a lograr"

El entrenador del Municipal Grecia, el mexicano Javier San Román, se mostró "tranquilísimo", luego de consumar el descenso del equipo, tras la derrota 0-1 ante Guanacasteca.

Estas fueron las declaraciones más destacadas de San Román tras el partido:

Descenso del Municipal Grecia: Yo estoy bien tranquilo, fue un año dificilísimo. Empezamos sin estadio, luego todo fue cuesta arriba. Yo estoy tranquilísimo porque hemos hecho las cosas bien. Acá viene uno a estructurar temas. Yo todo el dinero del Mundial lo estructuré para tener un complejo deportivo.

Sin estadio ni cancha: No tuvimos estadio ni cancha, pero tenemos un centro deportivo. La situación es muy adversa. Yo siempre voy a dar la cara en las buenas y en las malas. En temas deportivos no fuimos asertivos. También los que se debían poner el estadio, ahí están escondidos y no van a dar la cara nunca.

Sentimientos: El que me quiera ver mal, no lo va a lograr. Nos ganaron bien, pero hoy fue el cúmulo de tantas cosas que no están bien. Tenemos complejo, pero no tenemos estadio.

Proyecto: Yo sin duda me quiero quedar en Costa Rica, tengo que ver en el cómo. Quiero una Sociedad Anónima Deportiva y donde todo lo que se invierta vaya ahí. Deseo una sociedad donde todo dependa de mí. Hay que ver si es en Grecia, yo encantado.

Futuro: Desde donde esté vamos a luchar. Competir financieramente contra Saprissa, Herediano, Alajuelense o Cartaginés es un total despropósito financiero. Uno acaba compitiendo contra quienes, contra Santos, Pérez Zeledón, sube Liberia con otra capacidad económica porque ahí sí va la gente. También subió Puntarenas FC y también llenaba su estadio y todo eso da otra perspectiva económica. Se vuelve no de 12, sino un juego de tres o cuatro.

Qué viene: Yo quiero evitar todos los temas. El fútbol actual es privado. En el fútbol, los empresarios son de admirar. Somos los tontos que entramos al fútbol por cariño, pero perdemos plata. Los que ponemos la plata somos nosotros. El que más perdió plata en este descenso fuimos mi socio y yo. Hay que meterse e invertir. Yo vine, me maté, metí plata y puedo dormir tranquilo.