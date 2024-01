Grecia solicita suspender juego ante Saprissa por crisis de agua

“Actualmente dicho Estadio no reúne las condiciones para garantizar a nuestro equipo el agua en óptimas condiciones para su uso personal en camerinos, lo cual pone en riesgo la salud de nuestros jugadores, cuerpo técnico y personal de apoyo, lo cual es una situación de insalubridad que afecta la celebración de dicho espectáculo deportivo”, se lee en la carta firmada por Elías Arturo González, representante legal del equipo.

“José Francisco Porras ha indicado que ellos pondrán estañones de agua en los camerinos, lo cual no aceptamos, al no conocer ni existir garantía cierta sobre la procedencia del agua, la manipulación que tendrán los estañones y que personas serán las encargadas de su colocación y bajo qué protocolos sanitarios, lo cual coloca a Municipal Grecia en una situación de peligro inminente, lo cual riñe con las políticas del Ministerio de Salud para la celebración de espectáculos públicos”, añadieron.

Grecia aduce que un solo partido no afectará el desarrollo del calendario de la Primera División y afirman que de no prosperar la denuncia se eleve a Apelación ante el Consejo Director de la Unafut.

“Por lo expuesto y siendo que no se afecta la calendarización del torneo por la celebración o no de un solo juego del campeonato en desarrollo, existiendo un tema humanitario y de salubridad que debe privar sobre cualquier interés particular del Deportivo Saprissa”, puntualizaron.