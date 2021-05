Grecia llegará con un pendiente más a la última fecha

La última jornada del campeonato nacional tendrá prácticamente en todos los escenarios algo en disputa y este próximo jueves se espera vibrante.

Mucho podría cambiar. Desde los clasificados a semifinales y hasta el sótano, todo es una gran incógnita.

Y en esa lucha por no quedar en el último lugar de la tabla, el Municipal Grecia llegará con un pendiente que podría variar por completo su situación.

Los griegos son el único equipo del certamen que aún no cumple con la cuota de 1.440 minutos de jugadores Sub21 que exige Unafut, esto los condiciona por completo, pues de no conseguirlo en la última jornada automáticamente perderán tres puntos y esto los podría mandar a disputar el repechaje por el no descenso.

Sin embargo, el panorama no está tan complicado de conseguir para los griegos.

Tras la derrota ante Cartaginés en la última fecha (0-2 como visitante) los dirigidos por Johnny Chaves alcanzaron los 1.296 minutos, es decir, quedaron a solo 145 minutos de superar lo exigido.

Esto quiere decir que con solo alinear a dos juveniles todo el partido podrían acumular 180 minutos, lo suficiente para sobrepasar los minutos.

Recordemos que cada club lo máximo que puede acumular por partido es precisamente 180 minutos.

“Ante Cartaginés algunos jugadores juveniles estuvieron muy por debajo de su nivel. Kenneth Vargas tuvo un accidente en su casa, una herida y llegó un poco disminuido y bueno el objetivo era sumar al menos 100 minutos para llegar al último con 180 y ahora quedamos con una deuda de 145 minutos y a falta de una jornada hay que esperar ver resultados jugar y ganar”, indicó Chaves tras el encuentro en el Fello Meza.

El estratega reconoce que la situación ha sido un “sobrecargo” con la que ha tenido que lidiar desde su llegada a Grecia y en el último juego será vital pues tampoco pueden darse el lujo de perder pues una combinación de resultados los podría mandar al último lugar.

Además, admite que una lesión del joven delantero Kenneth Vargas en el juego ante Jicaral de la fecha 18 hizo más difícil sumar minutos.

“En Jicaral nos pasó una situación muy complicada, Vargas chocó con Cano, perdió un diente y luego no se acordaba de lo que sucedió y tuvimos que sacarlo y esto nos complicó más.

“En los últimos juegos hemos llevado a Rubén (Silva) para tener una opción, pero poner jóvenes nos está obligando a sacrificar a alguien y es más complicado, pero es la situación que nos tocó, pero ya estábamos condicionados a usar dos o tener uno en la banca por lo que sucedió en Jicaral”, explicó.

Ahora los griegos deberán utilizar al menos dos jóvenes en su alineación titular para sumar los minutos restantes y así no perder los tres puntos y de paso pensar en sacar un buen resultado en Guápiles para no depender de otros equipos y evitar el último lugar.

Dos misiones que complican más la fecha para el Municipal Grecia.