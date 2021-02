Gilberto Martínez: "Perder me hace crecer, me hace mejorar"

Fiel a su estilo sincero y directo, el técnico Gilberto Martínez, aseguró que la diferencia entre su equipo el Municipal Grecia con Alajuelense, fue “abismal”, pero la derrota los hace crecer más en el certamen.

Los griegos cayeron en su visita al Morera Soto por marcador de 3-0 y de paso perdieron su invicto en el torneo.

“Cuando un equipo no está concentrado y no está claro al principio del partido pasan estas cosas.

“Se trabaja, pero caemos en errores muy infantiles, padecemos de ese temor a tener el balón. Pecamos en algunos aspectos de concentración de cómo defender; la diferencia es abismal porque encontramos un equipo que hace bien sus líneas”, mencionó Martínez.

El Tuma indicó que Alajuelense explotó muchas ventajas competitivas durante el partido y que ellos dejaron de hacer.

“Tenemos que seguir trabajando en ciertas cosas en el día a día y que un equipo como Alajuelense las explota.

“Siento que hoy, aunque si creamos algunas ocasiones de gol no las aprovechamos y ellos sí”, añadió.

El estratega asegura que la derrota les permitirá evaluar muchas cosas y así mejorar de cara a las próximas fechas.

“Hay cosas que no me gustan, conceptos de marca que hay que mejorar, hay que trabajar y esas cosas nos pasan la factura. La evaluación ha sido positiva, pero no me puedo quedar con lo que pasó, tenemos que mejorar.

“Lógicamente íbamos a enfrentar a un equipo muy completo y sabemos lo que queremos. Perder no es bonito, a nadie le gusta, pero es parte del fútbol. La derrota me hace crecer, me hace mejorar”, concluyó.

Toda la información estadística del Clausura 2021 la encuentra aquí: https://www.teletica.com/nacional/estadisticas_276368