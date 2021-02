Gilberto Martínez desea un fútbol más rápido y dinámico

El estratega del Municipal Grecia, Gilberto “Tuma“ Martínez, fue enfático en el estilo de fútbol que desea para su equipo.

“Mi idea es cambiar esa mentalidad, ese chip de jugar lento, de que todo es a dos por hora, ciertos señores no ayudan tampoco y aparte de eso si salimos lento, cambiar todo eso, debe ser un fútbol rápido, un fútbol dinámico, un fútbol de movimiento, de presión.“, dijo el técnico griego.

Después del empate de vista ante Limón FC, “Tuma“ fue claro con que a su equipo le faltan muchas cosas por mejorar y que aún no completa su idea de trabajo.

“Todavía no es lo que yo quiero, pero ahí vamos a un 60%, desgraciadamente hemos topado con la mala suerte de que las opciones se crean pero lamentablemente el punto final no lo estamos conquistando“, expresó Martínez.

La falta de definición le han pasado factura a los griegos, situación que inquieta al estratega al punto de sentir impulsos de meterse a la cancha y concretar.

“Quedan los delanteros frente al arco, hay cosas que uno no puede resolver, pero uno deseara a veces ponerse los tacos e ir, pero no se puede, mientras no mejoremos ese puntito final vamos a seguir sufriendo“, detalló el ex seleccionado nacional.

El director técnico además criticó la mentalidad de algunos jugadores y equipos del torneo, ya que sueña con un certamen más parejo y competitivo.

"Estoy tratando de cambiar esa mentalidad pobre, los equipos pequeños como nosotros cuando se enfrentan a la Liga, Saprissa, Herediano o Cartago usted ve que los jugadores hacen cosas, sacan ese monstruo digo yo, pero después cuando les toca jugar con los equipos de la media tabla para abajo es como que si no llegan el domingo“, expresó “Tuma“ Martínez.

El Municipal Grecia tendrá una semana larga para poder preparar su próximo partido ante Jicaral en el Allen Riggioni.