Génesis Pérez: "Si actúo como que no pasa nada, me voy a quedar estancada"

Génesis Pérez es la portera de la Selección Femenina Sub-20. Anoche le atajó un penal a la brasileña Luany y evitó una goleada que pudo ser más amplia que el 0-5 que propinó la selección sudamericana a la tica en el Estadio Nacional.

Pérez fue autocrítica con su presentación en la cita mundialista y enfatizó que trabajará fuerte para no volver a cometer algunos fallos.

"No hay que tapar el sol con un dedo, uno tiene que ser realista, si yo actúo como que no pasa nada e hice un gran papel, aquí me voy a quedar estancada. Soy realista, cometí errores para no volverlos a hacer otra vez", comentó la guardameta tras el partido.