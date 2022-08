Génesis Pérez: "Pensé que me iban a abuchear y no fue así"

Por Daniel Jiménez | 14 de agosto de 2022, 10:05 AM

Génesis Pérez, la portera de la Selección Femenina Sub-20, agradeció el apoyo que recibió durante los últimos días, luego de las críticas que recibió tras su presentación en el debut mundialista.

"Se me salieron las lágrimas, yo pensé que hoy me iban a abuchear y no fue así, jamás pensé tener el apoyo que tuve. Agradezco a las personas que han creído en mí", comentó Pérez.

La guardameta hizo énfasis en que en el primer juego ante Australia (1-3) los nervios le pasaron la factura.

"El primer partido estaba muy nerviosa, no me esperaba ver tanta afición, los nervios me comieron, fue una experiencia diferente, pero si uno no pasa por eso, nunca va a lograr crecer, a veces toca caerse para levantarse más fuerte", añadió Pérez.

La jugadora indicó que se comunicó con las porteras de la Selección Mayor y recibió el espaldarazo por parte de ellas.

"Les agradezco mucho el apoyo y a mis compañeras de la Selección Mayor que me mandaron mensajes, me ayudaron y me dieron el apoyo que necesitaba. Las tres me escribieron, ellas siempre han sido como unas mamás para mí, siempre me intentan pasar lo que han aprendido", concluyó.



