Amelia Valverde: "He intentado hacer el trabajo más profesional y serio posible"

"Yo creo que estoy en un momento un poco caliente para dar una respuesta a esta pregunta, como yo lo contesté ayer, yo he dado el 100% siempre y he intentado hacer el trabajo más profesional y serio posible, estoy enfocada en intentar hacer el mejor mundial posible. Creo que no es el mejor momento para contestar ni entrar en ese tema ahorita", comentó Valverde, tras la derrota 2-0 ante Japón.