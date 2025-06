¿Por qué no hay un tico en el Mundial de Clubes?

El Mundial de Clubes cuenta con 81 nacionalidades y un total de 29 países cuentan con al menos un futbolista de su país en el máximo torneo de clubes.

De Centroamérica y del Caribe hay un jugador de República Dominicana, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras y Jamaica. También hay dos de El Salvador. No hay ningún costarricense: ¿Por qué?

Teletica.com conversó del tema con Daniel Solís, agente de Prosport Management, que es una empresa que representa al jugador Willian Pacho del PSG. También se le consultó a Edson Soto, quien es uno de los principales formadores de jugadores del país.

"Las razones por las que principalmente no hay jugadores costarricenses en el Mundial es que no estamos llegando a una competición de nivel necesario para ser campeones regionales, no estamos ahí, eso se debe a que el torneo nuestro tal vez la exigencia no es constante. Eso no ayuda a preparar al jugador a que pueda competir internacionalmente, ahorita no estamos en una vitrina global, hay que elevar competencia interna, profesionalizar estructura del torneo como tal y mejorar, fortalecer a los clubes para que puedan trascender internacionalmente", comentó Solís.

Desde la óptica de Solís, "el perfil del futbolista costarricense real y actual tampoco nos alcanza, el estándar de los clubes élite no solo es de talento, sino que tiene que haber formación integral como tal, allá se ve mucho el físico, altura, velocidad, técnica, trabajo táctico, fuerza, la mentalidad de la adaptabilidad al país, la adaptación cultural, todo eso si está en conjunto construye, a eso hay que reforzarlo en nuestra liga menor con una visión internacional".

Otro punto que tocó Solís es que "las decisiones en algunas salidas al extranjero, en los últimos años, no han sido a los mercados más idóneos para el desarrollo que necesitan en lo deportivo, se prioriza la inmediatez como salario o la oportunidad puntual es la única o estudiar dónde el crecimiento puede ser más estratégico".

Por su parte, Soto lo califica como algo "más casual".

"Me parece que es un tema muy casual pienso yo porque jugadores en el extranjero sí hay, pero me parece que es un momento donde casualmente en ninguno de los equipos que están en la competencia hay ticos, pero no me parece que sea por algo malo en el fútbol nacional porque en este momento hay muchos jugadores que están haciendo bien las cosas bien en el extranjero", citó Soto.

Y agregó: "Es una circunstancia que ninguno de los que están afuera esté en el Mundial de Clubes. Por ejemplo, Keylor Navas porque uno sabe que bien podría estar en alguno de los equipos que estén ahí, o Manfred Ugalde que lo está haciendo bien en Rusia".



Nacionalidades.

FIFA reportó en su sitio web que dentro de los 29 países con un único jugador están 10 representantes de África (Burkina Faso, Congo, Gabón, Guinea, Mozambique, Namibia, Tanzania, Togo, Uganda y Zimbabue), siete de Europa (Armenia, Bosnia y Herzegovina, Eslovaquia, Georgia, Montenegro, República de Irlanda y Rusia), seis de América Central y el Caribe (República Dominicana, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras y Jamaica) cinco de Asia (RP China, RI de Irán, Palestina, Siria y Uzbekistán) y uno de América del Sur (Perú).

Por ejemplo, en el Inter Miami está el delantero Fafá Picault, de la selección de Haití, el defensor Israel Boatwright, del equipo nacional de República Dominicana, y el mediocampista David Ruiz, de la selección de Honduras.



Seattle Sounders tiene al delantero Osaze De Rosario, de la selección de Guyana, y el defensor Jonathan Bell, de Jamaica. Por su parte, LAFC cuenta con el atacante Matthew Evans, oriundo de Estados Unidos y jugador del equipo nacional de Guatemala.



Cuadro con todos los países y número de jugadores



Brasil: 141

Argentina: 103

España: 54

Portugal: 49

México: 41

Estados Unidos: 40

Francia: 37

Alemania e Italia: 36

Marruecos y Sudáfrica: 31

Japón: 29

República de Corea: 27

Inglaterra, Arabia Saudí y Túnez: 25

Uruguay: 24

Egipto y Nueva Zelanda: 23

Colombia: 14

Austria: 13

Suecia: 9

Bélgica, Malí, Países Bajos, Noruega, Emiratos Árabe Unido: 8

Chile, Paraguay, Turquía, Venezuela: 6

Croacia, Ecuador, Nigeria, Serbia, Suiza: 5

Argelia, Dinamarca, Polonia: 4

Canadá, Ghana, Grecia, Senegal, Eslovenia, Ucrania: 3

Albania, Angola, Camerún, Costa de Marfil, El Salvador, Israel, Luxemburgo: 2

Armenia, Bosnia y Herzegovina, Burkina Faso, RP China, Congo, República Dominicana, Gabón, Georgia,

Guatemala, Guinea, Guyana, Haití, Honduras, RI de Irán, Jamaica, Montenegro, Mozambique, Namibia, Palestina, Perú, República de Irlanda, Rusia, Eslovaquia, Siria, Tanzania, Togo, Uganda, Uzbekistán y Zimbabue: 1