Mundial de Clubes: Manchester City avanza como líder del Grupo G

El Manchester City triunfó 2-5 ante la Juventus y el Al Ain derrotó 1-2 al Wydad AC.

El City y la Juve, a pesar de la derrota, avanzaron a los octavos de final y ahora esperan su rival en la siguiente ronda.

Así están hasta el momento los cruces de los octavos de final:



Palmeiras vs. Botafogo sábado 10 a. m.



Benfica vs. Chelsea sábado 2 p. m.



PSG vs. Inter Miami domingo 10 a. m.



Flamengo vs. Bayern Múnich domingo 2 p. m.



Inter de Milán vs. Fluminense lunes 1 p. m.



Borussia Dortmund vs. Monterrey martes 7 p. m.

Manchester City y Juventus esperan rivales*